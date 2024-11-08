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Україна розпочала "дипломатичний наступ", щоб зберегти допомогу США при Трампі, - El Pais

П'ятниця 08 листопада 2024 11:10
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Україна розпочала "дипломатичний наступ", щоб зберегти допомогу США при Трампі, - El Pais Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна розпочала активну дипломатичну кампанію, спрямовану на переконання Дональда Трампа в тому, що військова допомога для Києва не може бути припинена, оскільки це може вплинути на глобальне лідерство США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості підтримки США, заявляючи, що без неї країна опиниться в скрутному становищі.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити мільярдні поставки зброї Україні та зосередитися на швидкому завершенні війни, навіть якщо для цього знадобляться територіальні поступки на користь Росії. Зеленський, однак, сподівається, що заяви Трампа під час кампанії та його реальні кроки як президента можуть відрізнятися.

Зеленський уже почав комунікацію з Трампом, вітаючи його з перемогою на виборах і висловлюючи надію на "нову еру для всіх нас". У телефонній розмові український президент назвав Трампа лідером, здатним досягти "історичного результату", і підкреслив важливість американської підтримки.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відносини з Трампом мають стратегічне значення для України.

На Київському економічному форумі, який відбувся нещодавно, цю тему активно обговорювали як представники бізнесу, так і політичні діячі, оскільки від позиції нового президента США може залежати майбутнє вирішення конфлікту.

Зеленський і його команда сподіваються, що навіть якщо Трамп обмежить прямі військові поставки, він продовжить підтримку України через інші канали.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Поки що важко точно передбачити, яку позицію займе Дональд Трамп щодо війни Росії проти України після інавгурації.

На початку вересня він заявив, що, ставши президентом, "у ту ж ніч" зателефонує президентові України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну, щоб домовитися про укладання угоди протягом 24 годин.

Також у вересні Трамп зустрівся із Зеленським, який представив йому свій план перемоги. За підсумками переговорів Трамп підкреслив, що "прагне справедливої угоди для всіх сторін".

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