Путин надеется перезагрузить отношения России и США на своих условиях, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин предположил, что избранный президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к интересам и предпочтениям Кремля, не предлагая взамен никаких уступок или выгод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В ходе своего выступления на Валдайском форуме 7 ноября, Путин заявил об открытости к дискуссиям, направленным на "восстановление" российско-американских отношений.
В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты должны инициировать эти переговоры. И намекнул, что Москва рассмотрит перезагрузку отношений между государствами только при условии отмены санкций против России и прекращения поддержки Украины - то есть условий, которые выгодны только России и не предлагают никакой выгоды США.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 ноября отметил, что заявление Путина о переговорах с США не означает изменение военных целей России в Украине. Скорее наоборот - цели Москвы остаются неизменными.
"Путин, возможно, пытается позиционировать себя как лидера, который обращается к Трампу. Но он сигнализирует своей внутренней аудитории, что Кремль не желает уступать ни одним аспектом своих максималистских целей в Украине или на более широкой мировой арене", - констатируют в ISW.
Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что Кремль издал инструкцию для государственных и прокремлевских СМИ с указаниями освещать заявления Путина на Валдае.
Согласно директивам, СМИ должны подчеркивать особую роль России в создании предложенного "нового мирового порядка" и изображать Путина как "величайшего мирового лидера", чьи глубокое мышление, "широта политической мысли" и роль "голоса глобального большинства и нового мирового порядка", отличают его от западных политических лидеров, вероятно, включая Трампа.
Как сообщает "Медуза", при этом в пособии не упоминается об освещении заявлений диктатора в отношении Трампа или возможных будущих переговоров с США о войне в Украине. Хотя Путин в значительной степени направил свои заявления на Валдае на формирование внешней политики Трампа и достижение очередной перезагрузки отношений между странами на условиях России.
Во вторник, 5 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
Из необходимого минимума в 270 голосов, на данный момент Трамп набрал 312 голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис - 226 голосов избирателей.
В сентябре Трамп заявил, что в случае выигрыша выборов, он позвонит Путину и Зеленскому и соглашение об окончании войны между Украиной и РФ заключат за 24 часа.
Президент Чехии Петр Павел не исключает, что Трамп может договориться с российским диктатором о завершении войны в Украине, но такая договоренность будет не в интересах Киева и Европы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган убежден, что война может быстро закончиться, если Трамп будет настроен на дипломатию.
Между тем официальный Киев начал дипломатическое наступление для сохранения американской помощи при президентстве Трампа.
Сейчас сложно предсказать какую позицию Трамп займет касательно этой инициативе после инаугурации.
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