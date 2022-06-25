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Путин о создании Союзного государства с Беларусью: все вопросы согласованы

Фото: президент РФ Владимир Путин и лидер белорусского режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Россия и Беларусь пришли к согласию по созданию Союзного государства между странами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

"Конечно, в поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Здесь у нас практически между профильными ведомствами все согласовано", - заявил Путин.

По его словам, сейчас остается только реализовать все поставленные цели по созданию союза.

Напомним, во время переговоров с Лукашенко Путин также заявил, что Россия передаст Беларуси "Искандеры-М". Планирует сделать это уже в ближайшие месяцы.

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Российская ФедерацияБеларусьАлександр ЛукашенкоВладимир Путин