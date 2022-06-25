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Путін про створення Союзної держави з Білоруссю: усі питання узгоджені

Фото: президент РФ Володимир Путін та лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Росія та Білорусь дійшли згоди щодо створення Союзної держави між країнами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін у ході переговорів з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

"Звичайно, у полі нашого зору залишаються питання, пов'язані з будівництвом Союзної держави. Тут у нас практично між профільними відомствами все узгоджено", - заявив Путін.

За його словами, зараз залишається лише реалізувати всі поставлені цілі щодо створення союзу.

Нагадаємо, під час переговорів з Лукашенком Путін також заявив, що Росія передасть Білорусі "Іскандери-М". Планує зробити це вже найближчими місяцями.

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Російська ФедераціяБілорусьОлександр ЛукашенкоВолодимир Путін