Путін про створення Союзної держави з Білоруссю: усі питання узгоджені

Росія та Білорусь дійшли згоди щодо створення Союзної держави між країнами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент РФ Володимир Путін у ході переговорів з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

"Звичайно, у полі нашого зору залишаються питання, пов'язані з будівництвом Союзної держави. Тут у нас практично між профільними відомствами все узгоджено", - заявив Путін.

За його словами, зараз залишається лише реалізувати всі поставлені цілі щодо створення союзу.