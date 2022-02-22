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Путин создает основания для полномасштабного вторжения в Украину, - Джонсон

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Лондон, Вторник 22 февраля 2022 14:45
Путин создает основания для полномасштабного вторжения в Украину, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл планы президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. Он хочет ее разрушить.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление Джонсона в парламенте Британии.

По его словам, ввод сил РФ на территорию "ЛДНР" равен новому вторжению.

"Путин создает основания для полномасштабного вторжения. Как в 2022 году лидер государства может создать такой замысел и разрушить мирное соседнее государство? Именно это и делает Путин", - заявил он.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР " и"ЛНР", а после подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Добавим, уже сегодня Госдума проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР".

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