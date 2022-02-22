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Путін створює підстави для повномасштабного вторгнення в Україну, - Джонсон

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Лондон, Вівторок 22 лютого 2022 14:45
Путін створює підстави для повномасштабного вторгнення в Україну, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкрив плани президента РФ Володимира Путіна щодо України. Він хоче її зруйнуват.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ Джонсона у парламенті Британії.

За його словами, введення сил РФ на територію "ЛДНР" дорівнює новому вторгненню.

"Путін створює підстави для повномасштабного вторгнення. Як у 2022 році лідер держави може створити такий задум і зруйнувати мирну сусідню державу? Саме це і робить Путін", - заявив він.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР", а після підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Додамо, вже сьогодні Держдума проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу" між Росією та "ЛНР", "ДНР".

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