Путин согласился принять участие в саммите G20, куда пригласили Зеленского

"Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского президента было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Владимира Путина принять в нем участие", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что формат участия еще будет уточнен, ведь "зависит от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии".

Предыстория

Напомним, о том, что Путина пригласили на саммит G20, стало известно еще в конце апреля. Однако после этого в Кремле делали разные противоречивые заявления.

Первоначально помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что глава Кремля также намерен принять участие в саммите G20.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите, заявив, что решится этот вопрос "в нужное время".

Вместе с тем на индонезийский саммит был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, однако он заявил, что его участие зависит от того, будет ли до ноября завершена война и будет ли на G20 представлена ​​Россия.

В то время Австралия уже пообещала Путину недружественный прием на саммите.

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