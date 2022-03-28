Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что приказ не выполнят, - Bellingcat

Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев высказался о потенциальной возможности применения Россией ядерного оружия из-за военных неудач в Украине. Эксперт отметил, что даже если руководитель Кремля решится нажать "красную кнопку" - его приказ могут не выполнить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова аналитика в эфире канала "Украина 24".

Журналист-расследователь обратил внимание, что в РФ рассматривают возможность использовать ядерное оружие, и в этом контексте логичным является нахождение сейчас российского военно-политического руководства в защищенных бункерах.

Грозев со ссылкой на "людей из российских спецслужб" рассказал, что Владимир Путин может дать распоряжение применить ядерное оружие в случае перспективы полного провала захвата Киева. Но боится, что приказ просто не будет выполнен.

"Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти предписания по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - сказал эксперт.