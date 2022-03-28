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Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо наказ не виконають, - Bellingcat

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Понеділок 28 березня 2022 07:11
Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо наказ не виконають, - Bellingcat Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв висловився про потенційну можливість застосування Росією ядерної зброї через військові невдачі в Україні. Експерт зазначив, що навіть якщо керівник Кремля зважиться натиснути "червону кнопку" - його наказ можуть не виконати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова аналітика в ефірі каналу "Україна 24".

Журналіст-розслідувач звернув увагу, що в РФ розглядають можливість використовувати ядерну зброю, і в цьому контексті логічним є знаходження зараз російського військово-політичного керівництва в захищених бункерах.

Грозєв із посиланням на "людей з російських спецслужб" розповів, що Володимир Путін може дати розпорядження застосувати ядерну зброю в разі перспективи повного провалу захоплення Києва. Проте боїться, що наказ просто не буде виконаний.

"Ця червона кнопка існує, але є п'ять осіб, які повинні виконати всі ці приписи по ланцюжку до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться щонайменше кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ", - сказав експерт.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Японії вважає все більш реальною імовірність застосування Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, перед цим посол Росії в ООН заявляв, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "провокацій НАТО".

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