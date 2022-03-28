Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо наказ не виконають, - Bellingcat

Розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв висловився про потенційну можливість застосування Росією ядерної зброї через військові невдачі в Україні. Експерт зазначив, що навіть якщо керівник Кремля зважиться натиснути "червону кнопку" - його наказ можуть не виконати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова аналітика в ефірі каналу "Україна 24".

Журналіст-розслідувач звернув увагу, що в РФ розглядають можливість використовувати ядерну зброю, і в цьому контексті логічним є знаходження зараз російського військово-політичного керівництва в захищених бункерах.

Грозєв із посиланням на "людей з російських спецслужб" розповів, що Володимир Путін може дати розпорядження застосувати ядерну зброю в разі перспективи повного провалу захоплення Києва. Проте боїться, що наказ просто не буде виконаний.

"Ця червона кнопка існує, але є п'ять осіб, які повинні виконати всі ці приписи по ланцюжку до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться щонайменше кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ", - сказав експерт.