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Путин смеется в лицо, пока мир колеблется назвать зверства в Украине геноцидом, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоение бригаде, которая причастна к Буче, звания "гвардейская". Заявил, что глава Кремля смеется миру в лицо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Пока кто-то дискутирует, можно ли называть преступления Россия в Украине геноцидом, Россия продолжает смеяться миру в лицо. Путин присвоил почетное гвардейское звание бригаде, находившейся в Буче. "За героизм и отвагу", - говорится в указе. В убийствах детей и насиловании женщин, надо понимать?",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин подписал указ о присвоение 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейская". Именно эта бригада причастна к зверствам в Буче.

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