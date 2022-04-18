Путін сміється в обличчя, поки світ вагається назвати звірства в Україні геноцидом, - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на те, що президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ щодо присвоєння бригаді, яка причетна до Бучі, звання "гвардійська" . Заявив, що голова Кремля сміється світові в обличчя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини Росія в Україні геноцидом, Росія продовжує сміятися світу в обличчя. Путін присвоїв почесне гвардійське звання бригаді, яка перебувала в Бучі. "За героїзм і відвагу", - йдеться в указі. У вбивствах дітей та гвалтуванні жінок, треба розуміти?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін підписав указ щодо присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Саме ця бригада причетна до звірств в Бучі.

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