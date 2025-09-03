ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Путін слабший, ніж будь-коли": голова міноборони Британії назвав причини

Київ, Середа 03 вересня 2025 21:55
UA EN RU
"Путін слабший, ніж будь-коли": голова міноборони Британії назвав причини Фото: Джон Гілі, міністр оборони Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Російський диктатор Володимир Путін через повномасштабну війну проти України значно ослаб. Зокрема, він вже втратив мільйон солдатів.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції в Києві заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

За його словами, коли Північна Корея надає Росії солдатів, а Китай передає свої технології та важливі компоненти, це свідчить про те, що Путін благає інших про допомогу.

"Це говорить мені, що Путін любить демонструвати свою силу, але він слабший, ніж будь-коли", - підкреслив Гілі.

Він уточнив, що про слабкість Путіна свідчать кілька фактів:

  • він втратив понад мільйон людей;
  • він втратив понад 10 тисяч танків і броньованих машин;
  • його Чорноморський флот був принижений країною без флоту;
  • він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

"Це була війна, яку він думав виграти за три дні, але він досі її веде через мужність українців три з половиною роки потому", - зазначив британський міністр.

Плани РФ щодо війни

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує завершити війну проти України до 2026 року.

За його словами, в іншому разі РФ ніколи не зможе наздогнати США і Китай.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Великобританія Війна в Україні
Новини
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці