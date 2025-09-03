ua en ru
"Путин слабее, чем когда-либо": глава минобороны Британии назвал причины

Киев, Среда 03 сентября 2025 21:55
UA EN RU
"Путин слабее, чем когда-либо": глава минобороны Британии назвал причины Фото: Джон Гили, министр обороны Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Российский диктатор Владимир Путин из-за полномасштабной войны против Украины значительно ослаб. В частности, он уже потерял миллион солдат.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр обороны Британии Джон Гили.

По его словам, когда Северная Корея предоставляет России солдат, а Китай передает свои технологии и важные компоненты, это свидетельствует о том, что Путин умоляет других о помощи.

"Это говорит мне, что Путин любит демонстрировать свою силу, но он слабее, чем когда-либо", - подчеркнул Гили.

Он уточнил, что о слабости Путина свидетельствуют несколько фактов:

  • он потерял более миллиона человек;
  • он потерял более 10 тысяч танков и бронированных машин;
  • его Черноморский флот был унижен страной без флота;
  • он не достиг ни одной из своих стратегических целей.

"Это была война, которую он думал выиграть за три дня, но он до сих пор ее ведет из-за мужества украинцев три с половиной года спустя", - отметил британский министр.

Планы РФ по войне

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует завершить войну против Украины до 2026 года.

По его словам, в ином случае РФ никогда не сможет догнать США и Китай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Великобритания Война в Украине
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике