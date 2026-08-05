Путін скоротив кількість злочинів, які забороняють контракт з Міноборони РФ

Відомо, що зі списку статей, які завадили б росіянам піти на фронт, виключили такі злочини:

- злочини малої та середньої тяжкості;

- окремі злочини у сфері обігу зброї та вибухових речовин, порушень правил безпеки, а також деякі види військових та транспортних злочинів.

При цьому під забороною на підписання контракту залишаються особи з судимістю або слідством за статтями про педофілію, тероризм, держзраду, шпигунство, диверсії, екстремізм, здирництво та низку інших тяжких злочинів проти держави та громадської безпеки.

Закон опубліковано на сайті правових актів та набрав чинності.

Мобілізація в РФ

Слід зазначити, що у Росії дедалі більше ознак вказують на посилення мобілізаційної готовності і влада вже шукає нові способи поповнювати армію, про що з'ясували в українській розвідці.

Одним із ключових сигналів стало уповільнення набору контрактників. Також в Росії різко побільшало вакансій, пов'язаних із військовим обліком.