Росія готує ґрунт для мобілізації: у розвідці помітили нові ознаки

У Росії дедалі більше ознак вказують на посилення мобілізаційної готовності. Влада вже шукає нові способи поповнювати армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Набір до армії сповільнюється

За даними СЗРУ, в інформаційному просторі Росії з'являється дедалі більше ознак того, що Кремль готується посилити мобілізаційну готовність.

Одним із ключових сигналів стало уповільнення набору контрактників. За словами заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, у січні-червні 2026 року контракти з Міноборони підписали близько 200 тисяч осіб, ще 16 тисяч вступили до добровольчих формувань.

Для порівняння, торік за аналогічний період ці показники становили понад 210 тисяч і 18 тисяч відповідно. За оцінкою німецького дослідника Яніса Клюге, реальне падіння темпів набору навесні могло сягати 20%.

Які ознаки ще помітили

На цьому тлі в Росії різко побільшало вакансій, пов'язаних із військовим обліком. Наприкінці липня на платформі HeadHunter було розміщено понад 2,5 тисячі таких оголошень, причому майже третину з них опублікували лише за останній тиждень.

Працівників шукають у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Нижньому Новгороді, Бєлгороді, Казані, Уфі, Краснодарі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Хабаровську. Серед роботодавців - "Роскосмос", "Почта России" та "Ростелеком".

Також губернатор Московської області розширив повноваження регіонального штабу на випадок мобілізації або воєнного стану, а Мінпраці РФ, за даними розвідки, рекомендує регіонам заздалегідь готувати трудових мігрантів для заміни працівників, яких можуть призвати до армії.

Росіяни дедалі більше хвилюються

За інформацією СЗРУ, у липні кількість пошукових запитів про мобілізацію в "Яндексі" досягла 1,2 мільйона. За тиждень частка росіян, які оцінюють настрої навколо як тривожні, зросла з 53% до 57%.

Водночас попит на оренду житла у Вірменії перевищив рівень лютого 2022 року.

Чи буде нова хвиля мобілізації

Попри ці сигнали, ознак підготовки до масштабного призову резервістів наразі немає. Закупівлі медичного майна та військового спорядження залишаються приблизно на рівні минулого року.

У СЗРУ вважають, що до парламентських виборів Кремль навряд чи наважиться оголосити нову хвилю мобілізації. Натомість нестачу особового складу влада РФ, ймовірно, намагатиметься компенсувати фінансовими стимулами, тиском на роботодавців і перекиданням військових між підрозділами.