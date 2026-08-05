Путин сократил количество преступлений, запрещающих контракт с Минобороны РФ

Глава Кремля Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий перечень статей УК РФ, наличие судимости или следствия, которые делают невозможным контракт с Минобороны и отправку на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
Известно, что из списка статей, которые помешали бы россиянам уйти на фронт, исключили следующие преступления:
- преступления малой и средней тяжести;
- отдельные преступления в сфере обращения оружия и взрывчатых веществ, нарушение правил безопасности, а также некоторые виды военных и транспортных преступлений.
При этом под запретом на подписание контракта остаются лица с судимостью или следствием по статьям о педофилии, терроризме, госизмене, шпионаже, диверсии, экстремизме, вымогательстве и ряде других тяжких преступлений против государства и общественной безопасности.
Закон опубликован на сайте правовых актов и вступил в силу.
Следует отметить, что в России все большее число признаков указывают на усиление мобилизационной готовности и власти уже ищут новые способы пополнять армию, о чем выяснили в украинской разведке.
Одним из ключевых сигналов стало замедление набора контрактников. Также в России резко увеличилось количество вакансий, связанных с военным учетом.
Также сообщалось, что российские власти привлекают силовиков для принудительного отправления мужчин на фронт. Для привлечения людей применяют как избиения, так и подлог уголовных дел.
Представители американской разведки отмечают, что жесткие меры помогли частично пополнить ряды оккупационной армии, однако недостаточно для значительных прорывов на линии фронта.
РБК-Украина писало еще, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил: по состоянию на 31 июля 2026 года приближенные потери россиян в войне в Украине составили 1 миллион 600 тысяч человек, из них около 700 тысяч - погибшие.