Путин скорее использует химическое оружие, чем ядерное: названы три аргумента

Как аргументировал это Ставридис, по обе стороны войны в Украине есть много ядерного оружия - это около 6 тысяч единиц в РФ, также США и союзников по НАТО.

По его словам, есть три главных суждения, из-за которых Путин все же не решится на применение ядерного оружия как в стратегическом, так и в тактическом плане.

Первый аргумент

Как поясняет Ставридис, может показаться, что Путина не волнует международное мнение, однако любое применение ядерного оружия будет иметь огромные негативные последствия во всем мире.

"Он понимает, что с экономической и дипломатической точки зрения он должен удерживать Китай на своей стороне, а также сохранить экономические рычаги воздействия на страны Латинской Америки, Африки к югу от Сахары и Южной Азии", - отметил Ставридис.

Второй аргумент

По словам экс-главнокомандующего НАТО, второе объяснение, почему Путин не прибегнет к такому решению, заключается в том, что использование ядерного оружия сделает контроль над эскалацией очень тяжелым.

"В случае применения ядерного оружия, западные ядерные державы станут повышенной готовности, и вероятность просчета, что ведет к глобальному обмену ударами, растет", - отметил Ставридис.

То есть, как он объясняет, Путин "любит свою жизнь и любит свою страну" и не захотел бы рисковать всем, даже ради захвата Украины.

Третий аргумент

Экс-главнокомандующий НАТО считает, российский диктатор потенциально мог бы применить тактическое ядерное оружие против конкретной цели в Украине, например, Киева, Львова или Одессы.

Однако Путин считает, что якобы способен захватить эти города, используя другие ресурсы и сосредоточив наступательную мощь на конкретной цели.

Впрочем, Ставридис не исключает, что глава Кремля использует химическое оружие.

"Западу будет труднее окончательно приписать применение химоружия Путину - его происхождение более неоднозначно, а он уже заложил дезинформационную основу в виде "американо-украинских химико-биологических программ", - пишет Ставридис.

Он добавляет, что беспокойство по поводу того, что РФ все же применит оружие массового уничтожения является оправданным.

Ядерный шантаж РФ

Отметим, в России неоднократно упоминали о ядерном оружии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар в случае ответа.

При этом уже бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что Россия якобы способна "уничтожить" страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны.

Вместе с тем вчера глава МИД РФ заявил, что ядерная война якобы не может быть развязана Россией.