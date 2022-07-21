Путин скорее использует химическое оружие, чем ядерное: названы три аргумента

Риск применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия мал. Более вероятным является то, что он прибегнет к использованию химического.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса в колонке для Bloomberg.
Как аргументировал это Ставридис, по обе стороны войны в Украине есть много ядерного оружия - это около 6 тысяч единиц в РФ, также США и союзников по НАТО.
По его словам, есть три главных суждения, из-за которых Путин все же не решится на применение ядерного оружия как в стратегическом, так и в тактическом плане.
Как поясняет Ставридис, может показаться, что Путина не волнует международное мнение, однако любое применение ядерного оружия будет иметь огромные негативные последствия во всем мире.
"Он понимает, что с экономической и дипломатической точки зрения он должен удерживать Китай на своей стороне, а также сохранить экономические рычаги воздействия на страны Латинской Америки, Африки к югу от Сахары и Южной Азии", - отметил Ставридис.
По словам экс-главнокомандующего НАТО, второе объяснение, почему Путин не прибегнет к такому решению, заключается в том, что использование ядерного оружия сделает контроль над эскалацией очень тяжелым.
"В случае применения ядерного оружия, западные ядерные державы станут повышенной готовности, и вероятность просчета, что ведет к глобальному обмену ударами, растет", - отметил Ставридис.
То есть, как он объясняет, Путин "любит свою жизнь и любит свою страну" и не захотел бы рисковать всем, даже ради захвата Украины.
Экс-главнокомандующий НАТО считает, российский диктатор потенциально мог бы применить тактическое ядерное оружие против конкретной цели в Украине, например, Киева, Львова или Одессы.
Однако Путин считает, что якобы способен захватить эти города, используя другие ресурсы и сосредоточив наступательную мощь на конкретной цели.
Впрочем, Ставридис не исключает, что глава Кремля использует химическое оружие.
"Западу будет труднее окончательно приписать применение химоружия Путину - его происхождение более неоднозначно, а он уже заложил дезинформационную основу в виде "американо-украинских химико-биологических программ", - пишет Ставридис.
Он добавляет, что беспокойство по поводу того, что РФ все же применит оружие массового уничтожения является оправданным.
Отметим, в России неоднократно упоминали о ядерном оружии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар в случае ответа.
При этом уже бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что Россия якобы способна "уничтожить" страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны.
Вместе с тем вчера глава МИД РФ заявил, что ядерная война якобы не может быть развязана Россией.
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