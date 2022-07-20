Лавров ответил, готова ли Россия развязать ядерную войну

Ядерная война якобы не может быть развязана Россией. Поскольку в ней не будет победителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью RT.

"Мы были инициаторами ни одного заявления - и российско-американской, и постоянных членов Совета безопасности ООН - о том, что в ядерной войне не может быть победителя и что она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять", - сказал Лавров.

Угрозы России

Отметим, в России неоднократно упоминали о ядерном оружии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар в случае ответа.

При этом уже бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что Россия якобы способна "уничтожить" страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны.

Мнение аналитиков

Стоит отметить, как утверждают в Институте изучения войны, президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, якобы в случае их аннексии он будет заявлять об "ответном ударе".

Что говорят на это в Украине

Напомним, как раньше в интервью РБК-Украина рассказал начальник украинской разведки Кирилл Буданов, хотя в Москве неоднократно угрожали всему миру ядерным оружием, однако они четко понимают, что это просто ускорит распад Российской Федерации.

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