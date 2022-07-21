Путін скоріш використає хімічну зброю, ніж ядерну: названі три аргументи

Як аргументував це Ставрідіс, по обидва боки війни в Україні є багато ядерної зброї - це близько 6 тисяч одиниць у РФ, також США та союзників по НАТО.

За його словами, є три головні судження, через які Путін все ж не наважиться на застосування ядерної зброї як у стратегічному, так і в тактичному плані.

Перший аргумент

Як пояснює Ставрідіс, може здатися, що Путіна не хвилює міжнародна думку, проте будь-яке застосування ядерної зброї матиме величезні негативні наслідки в усьому світі.

"Він розуміє, що з економічної та дипломатичної точки зору він повинен утримувати Китай на своєму боці, а також зберегти економічні важелі впливу на країни Латинської Америки, Африки на південь від Сахари та Південної Азії", - зазначив Ставрідіс.

Другий аргумент

За словами екс-головнокомандувача НАТО, друге пояснення, чому Путін не вдасться до такого рішення, полягає в тому, що використання ядерної зброї зробить контроль над ескалацією дуже важким.

"У разі застосування ядерної зброї, західні ядерні держави стануть підвищеною готовністю, і ймовірність прорахунку, що веде до глобального обміну ударами, зростає", - зазначив Ставрідіс.

Тобто, як він пояснює, Путін "любить своє життя і любить свою країну" і не захотів би ризикувати всім, навіть заради захоплення України.

Третій аргумент

Екс-головнокомандувач НАТО вважає, російський диктатор потенційно міг би застосувати тактичну ядерну зброю проти конкретної мети в Україні, наприклад, Києва, Львова чи Одеси.

Проте Путін вважає, що нібито здатний захопити ці міста, використовуючи інші ресурси та зосередивши наступальну міць на конкретній меті.

Втім, Ставрідіс не виключає, що глава Кремля використає хімічну зброю.

"Заходу буде важче остаточно приписати застосування хімзброї Путіну - його походження більш неоднозначне, а він уже заклав дезінформаційну основу у вигляді "американо-українських хіміко-біологічних програм", - піше Ставрідіс.

Він додає, що занепокоєння з приводу того, що РФ все ж застосує зброю масового знищення є виправданою.

Ядерний шантаж РФ

Зазначимо, у Росії неодноразово згадували про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару в разі відповіді.

При цьому вже колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін казав, що Росія нібито спроможна "знищити" країни НАТО за півгодини у разі ядерної війни.

Разом з тим вчора глава МЗС РФ заявив, що ядерна війна нібито не може бути розв'язана Росією.