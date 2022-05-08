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В России вновь заговорили о ядерной войне. Угрожают "уничтожить" НАТО за полчаса

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Москва, Воскресенье 08 мая 2022 12:36
В России вновь заговорили о ядерной войне. Угрожают "уничтожить" НАТО за полчаса Фото: гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В России вновь заговорили о рисках начала ядерной войны. Там заявляют, что якобы способны "уничтожить" страны НАТО за полчаса.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Telegram-канале.

"В ядерной войне страны НАТО будут уничтожены через полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать этого более сильного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами", - написал он.

Стоит отметить, еще в 2013 году Рогозин, оценивая новые виды российского вооружения заявлял, что в случае войны США могут за первые часы противостояния уничтожить 80-90% ядерного стратегического потенциала РФ. Тогда он утверждал, что России для противостояния необходим "технологический прорыв уровня ракетной и ядерной программы".

Отметим, в РФ неоднократно упоминало о ядерном оружии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар только в случае ответа. Также с подобным утверждением выступили в Министерстве иностранных дел РФ.

При этом в НАТО заявили, они не имеют данных, которые бы указывали на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности.

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