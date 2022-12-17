Путін сказав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали, - NYT

У березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом президент Росії Володимир Путін приватно визнавав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння", - сказав Путін.

Видання повідомляє, що люди, які знають російського президента, говорять що він готовий жертвувати незліченними життями та скарбами скільки завгодно, і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену різке повідомлення.

"Скільки б не було вбито чи поранено російських солдатів на полі бою, Росія не здасться", - йшлось в повідомленні.

Один із членів НАТО попереджає союзників, що Путін готовий погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців - це приблизно втричі більше, ніж його нинішні втрати.