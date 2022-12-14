У НАТО різко висловилися про Путіна, назвавши його "безрозсудним"

У НАТО схарактеризувати президента РФ Володимира Путіна як людину "безрозсудну" і тим, хто "не завжди співвідносить цілі з можливостями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США у НАТО Джуліанни Сміт, повідомляє Sky News .

"Ми визнаємо, що Путін не завжди співвідносить цілі з можливостями", - сказала вона, додавши, що він часто "досить безрозсудний".

За її словами, Кремль показує некомпетентність у випадках, коли "не в змозі впоратися з простими речами", такими як "логістика та контроль".

Сміт додала, що НАТО зміцнив свої сили вздовж східного фронту, щоб чинити "максимальний тиск" на Москву. І, за словами Сміт, у це зробив свій внесок кожен член Альянсу. Зокрема США направили додатково 20 тисяч військовослужбовців.