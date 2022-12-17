Путин сказал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили, - NYT

В марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом президент России Владимир Путин приватно признавал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы великая страна, и мы имеем терпение", - сказал Путин.

Издание сообщает, что люди, знающие российского президента, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами сколько угодно, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену резкое сообщение.

"Сколько бы ни были убиты или ранены российские солдаты на поле боя, Россия не сдастся", - говорилось в сообщении.

Один из членов НАТО предупреждает союзников, что Путин готов согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военнослужащих - это примерно втрое больше, чем его нынешние потери.