Путин сказал неправду. Сколько украинских военных находятся в зоне ООС

По его словам, либо президент РФ ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир.

"Мы оцениваем, что в ОРДЛО в оккупационном контингенте - это первый и второй армейские корпуса РФ, где командуют две тысячи российских офицеров - 35 тысяч человек. У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр", - заявил Резников.

Министр отметил, что никаких 120 тысяч быть не может и это легко проверяется.

"Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир", - сказал министр.