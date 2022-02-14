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Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем, - Зеленский

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 19:44
Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Донбасс и Крым вернутся исключительно дипломатическим путем. Украина не намерена уступать свои территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, сегодня в мире признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента.

"Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинцы уверены в своих Вооруженных силах, но военные тоже "должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что на сегодня военный сценарий возвращения Крыма является невозможным, поскольку Украина не пойдет на массовые жертвы среди мирного населения оккупированных территорий.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что силовой сценарий возвращения оккупированных территорий вообще не рассматривался и не готовится.

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