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Путін сказав неправду. Скільки українських військових перебувають у зоні ООС

Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в зоні проведення ООС на сході України знаходиться 120 тисяч українських військових. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це абсолютною неправдою.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, або президент РФ помилився, або його обманюють його ж військові, або він черговий раз сказав неправду на весь світ.

"Ми оцінюємо, що в ОРДЛО в окупаційному контингенті - це перший і другий армійські корпуси РФ, де командують дві тисячі російських офіцерів - 35 тисяч осіб. У нас така ж кількість військових в ООС, плюс-мінус в порядку таких же цифр", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що ніяких 120 тисяч бути не може і це легко перевіряється.

"Це було б видно навіть місцевому населенню. Нехай в Кремлі не бояться, якщо їх вводять в оману, або не обманюють світ", - сказав міністр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що силовий сценарій повернення окупованих територій взагалі не розглядався і не готується.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом.

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Володимир ПутінОлексій РезніковУкраїнаРосійська Федерація