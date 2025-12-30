Путін скасував публічні декларації доходів чиновників: у ЦПД пояснили мету
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який із 2026 року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується "постійний антикорупційний контроль". Він буде закритим і повністю керованим державою.
На практиці це означає демонтаж навіть формальної прозорості, пояснюють у Центрі. Регулярні декларації були єдиним інструментом, який дозволяв суспільству фіксувати збагачення еліт. Але зараз така публічність стала для Кремля політично небезпечною.
"Скасування відкритих декларацій - це спосіб захистити "гаманці режиму" від уваги суспільства. Водночас про ослаблення контролю над елітами не йдеться - він просто стане вибірковим", - ідеться у дописі ЦПД.
Таким чином, стверджують аналітики, Кремль остаточно відмовляється від гри у "відкритість".
"В умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду з елітами: держава захищає їхні статки від публічності в обмін на лояльність і участь у фінансуванні війни", - роблять висновок у Центрі.
Економічний спад у РФ
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало про падіння промислового виробництва в Росії в листопаді 2025 року.
Найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - більш як 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.
У ЦПД зазначили: в РФ дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з кризовими 90-ми, адже доходи населення падають, тоді як фіскальне навантаження через війну зростає.
Раніше ЗМІ писали, що Росія стикається з серйозними економічними труднощами через війну в Україні, і у 2026 році ситуація може значно погіршитися.
Також ЗМІ писали, що в Росії підготовка до новорічних свят проходить в умовах помітного спаду споживчої активності, оскільки зростання цін змушує громадян РФ скорочувати витрати й відмовлятися від звичних покупок.