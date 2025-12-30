Путін скасував публічні декларації доходів чиновників: у ЦПД пояснили мету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується "постійний антикорупційний контроль". Він буде закритим і повністю керованим державою.



На практиці це означає демонтаж навіть формальної прозорості, пояснюють у Центрі. Регулярні декларації були єдиним інструментом, який дозволяв суспільству фіксувати збагачення еліт. Але зараз така публічність стала для Кремля політично небезпечною.

"Скасування відкритих декларацій - це спосіб захистити "гаманці режиму" від уваги суспільства. Водночас про ослаблення контролю над елітами не йдеться - він просто стане вибірковим", - ідеться у дописі ЦПД.



Таким чином, стверджують аналітики, Кремль остаточно відмовляється від гри у "відкритість".

"В умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду з елітами: держава захищає їхні статки від публічності в обмін на лояльність і участь у фінансуванні війни", - роблять висновок у Центрі.