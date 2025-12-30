ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін скасував публічні декларації доходів чиновників: у ЦПД пояснили мету

Росія, Вівторок 30 грудня 2025 08:00
UA EN RU
Путін скасував публічні декларації доходів чиновників: у ЦПД пояснили мету Ілюстративне фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який із 2026 року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується "постійний антикорупційний контроль". Він буде закритим і повністю керованим державою.

На практиці це означає демонтаж навіть формальної прозорості, пояснюють у Центрі. Регулярні декларації були єдиним інструментом, який дозволяв суспільству фіксувати збагачення еліт. Але зараз така публічність стала для Кремля політично небезпечною.

"Скасування відкритих декларацій - це спосіб захистити "гаманці режиму" від уваги суспільства. Водночас про ослаблення контролю над елітами не йдеться - він просто стане вибірковим", - ідеться у дописі ЦПД.

Таким чином, стверджують аналітики, Кремль остаточно відмовляється від гри у "відкритість".

"В умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду з елітами: держава захищає їхні статки від публічності в обмін на лояльність і участь у фінансуванні війни", - роблять висновок у Центрі.

Економічний спад у РФ

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало про падіння промислового виробництва в Росії в листопаді 2025 року.

Найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів - понад 61%, бульдозерів - майже 54%, пасажирських вагонів - 50%, ліфтів - більш як 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.

У ЦПД зазначили: в РФ дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з кризовими 90-ми, адже доходи населення падають, тоді як фіскальне навантаження через війну зростає.

Раніше ЗМІ писали, що Росія стикається з серйозними економічними труднощами через війну в Україні, і у 2026 році ситуація може значно погіршитися.

Також ЗМІ писали, що в Росії підготовка до новорічних свят проходить в умовах помітного спаду споживчої активності, оскільки зростання цін змушує громадян РФ скорочувати витрати й відмовлятися від звичних покупок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кремль Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав вільну економічну зону можливим шляхом компромісу щодо територій
Зеленський назвав вільну економічну зону можливим шляхом компромісу щодо територій
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну