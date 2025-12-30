Путин отменил публичные декларации доходов чиновников: в ЦПД объяснили цель
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который с 2026 года отменяет ежегодное публичное декларирование доходов чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Сообщается, что вместо открытой отчетности для российских чиновников вводится "постоянный антикоррупционный контроль". Он будет закрытым и полностью управляемым государством.
На практике это означает демонтаж даже формальной прозрачности, объясняют в Центре. Регулярные декларации были единственным инструментом, который позволял обществу фиксировать обогащение элит. Но сейчас такая публичность стала для Кремля политически опасной.
"Отмена открытых деклараций - это способ защитить "кошельки режима" от внимания общества. В то же время об ослаблении контроля над элитами речь не идет - он просто станет выборочным", - говорится в заметке ЦПД.
Таким образом, утверждают аналитики, Кремль окончательно отказывается от игры в "открытость".
"В условиях затяжной войны режим делает ставку на закрытую сделку с элитами: государство защищает их состояние от публичности в обмен на лояльность и участие в финансировании войны", - делают вывод в Центре.
Экономический спад в РФ
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПД писало о падении промышленного производства в России в ноябре 2025 года.
Наибольшее падение зафиксировано в отрасли производства тракторов - более 61%, бульдозеров - почти 54%, пассажирских вагонов - 50%, лифтов - более 37%, автомобильное производство обвалилось на более чем 34%.
В ЦПД отметили: в РФ все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с кризисными 90-ми, ведь доходы населения падают, тогда как фискальная нагрузка из-за войны растет.
Ранее СМИ писали, что Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за войны в Украине, и в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.
Также СМИ писали, что в России подготовка к новогодним праздникам проходит в условиях заметного спада потребительской активности, поскольку рост цен заставляет граждан РФ сокращать расходы и отказываться от привычных покупок.