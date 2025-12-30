ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин отменил публичные декларации доходов чиновников: в ЦПД объяснили цель

Россия, Вторник 30 декабря 2025 08:00
UA EN RU
Путин отменил публичные декларации доходов чиновников: в ЦПД объяснили цель Иллюстративное фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который с 2026 года отменяет ежегодное публичное декларирование доходов чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Сообщается, что вместо открытой отчетности для российских чиновников вводится "постоянный антикоррупционный контроль". Он будет закрытым и полностью управляемым государством.

На практике это означает демонтаж даже формальной прозрачности, объясняют в Центре. Регулярные декларации были единственным инструментом, который позволял обществу фиксировать обогащение элит. Но сейчас такая публичность стала для Кремля политически опасной.

"Отмена открытых деклараций - это способ защитить "кошельки режима" от внимания общества. В то же время об ослаблении контроля над элитами речь не идет - он просто станет выборочным", - говорится в заметке ЦПД.

Таким образом, утверждают аналитики, Кремль окончательно отказывается от игры в "открытость".

"В условиях затяжной войны режим делает ставку на закрытую сделку с элитами: государство защищает их состояние от публичности в обмен на лояльность и участие в финансировании войны", - делают вывод в Центре.

Экономический спад в РФ

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПД писало о падении промышленного производства в России в ноябре 2025 года.

Наибольшее падение зафиксировано в отрасли производства тракторов - более 61%, бульдозеров - почти 54%, пассажирских вагонов - 50%, лифтов - более 37%, автомобильное производство обвалилось на более чем 34%.

В ЦПД отметили: в РФ все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с кризисными 90-ми, ведь доходы населения падают, тогда как фискальная нагрузка из-за войны растет.

Ранее СМИ писали, что Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за войны в Украине, и в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.

Также СМИ писали, что в России подготовка к новогодним праздникам проходит в условиях заметного спада потребительской активности, поскольку рост цен заставляет граждан РФ сокращать расходы и отказываться от привычных покупок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль Война в Украине
Новости
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну