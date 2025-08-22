Путін скаржиться на рішення ЗСУ на фронті: втрати зростають, а ефективність зброї падає

"Знаєте, не хочеться постійно повертатися до однієї й тієї ж теми, але це для нас найболючіше питання. Йдеться про все, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Щомісяця, і без перебільшення можу сказати - тим більше кожні пів року - змінюються умови та способи ведення збройної боротьби", - заявив він.

При цьому диктатор поскаржився, що втрати особового складу на війні в Україні зростають.

"Стоїть тільки відстати на кілька тижнів - і втрати різко зростають, або ж динаміка просування падає", - заявив Путін.

Він також додав, що навіть сучасні російські види озброєння швидко втрачають ефективність.

"Сьогодні вони працюють, але за кілька тижнів противник знаходить рішення - і результативність різко падає", - заявив він.