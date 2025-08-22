RU

Путин жалуется на решения ВСУ на фронте: потери растут, а эффективность оружия падает

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российская армия сталкивается с проблемами на фронте. Поскольку условия ведения боевых действий меняются ежемесячно, а то и чаще.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Знаете, не хочется постоянно возвращаться к одной и той же теме, но это для нас самый болезненный вопрос. Речь идет обо всем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ежемесячно, и без преувеличения могу сказать - тем более каждые полгода - меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы", - заявил он.

При этом диктатор посетовал, что потери личного состава на войне в Украине растут.

"Стоит только отстать на несколько недель - и потери резко возрастают, или же динамика продвижения падает", - заявил Путин.

Он также добавил, что даже современные российские виды вооружения быстро теряют эффективность.

"Сегодня они работают, но через несколько недель противник находит решение - и результативность резко падает", - заявил он.

Потери России в войне

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 1 074 320 военных.

Только за последние сутки армия РФ недосчиталась еще 790 солдат. Украинские защитники также уничтожили 4 танка, 3 бронемашины, 46 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и 318 беспилотников, а также другую вражескую технику.

