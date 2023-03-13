Путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких зможе покласти провину за провали РФ у війні проти України, - ISW

Аналітики зазначають, що диктатор використає великі втрати ПВК "Вагнер", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини, щоб відволікти населення від подібних або, можливо, гірших проблем у російських збройних силах.

"Велика частина російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських сил", - мовиться у звіті.

В ISW також вказують, що міністерство оборони своєю чергою

У Інституті вивчення війни пояснюють, що Пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх сил як до гарматного м'яса, а його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу в лавах "вагнерівців" привабливою для новобранців.

"Поки Пригожин бачив у Бахмуті