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Путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких зможе покласти провину за провали РФ у війні проти України, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Керівник Кремля Володимир Путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких зможе покласти провину за російські провали у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що диктатор використає великі втрати ПВК "Вагнер", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини, щоб відволікти населення від подібних або, можливо, гірших проблем у російських збройних силах.

"Велика частина російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських сил", - мовиться у звіті.

В ISW також вказують, що міністерство оборони своєю чергою

У Інституті вивчення війни пояснюють, що Пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх сил як до гарматного м'яса, а його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу в лавах "вагнерівців" привабливою для новобранців.

"Поки Пригожин бачив у Бахмуті

  • Державні ЗМІ Ірану 11 березня оголосили, що Іран завершив угоду з купівлі винищувачів Су-35 у Росії.
  • Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута.
  • Російські війська вели наземні удари поблизу Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька.
  • Російський мілблогер заявив, що серед сил СПЕЦНАЗу спостерігається високий рівень дезертирства.
  • Міністерство оборони Великої Британії 12 березня повідомило, що російські військовослужбовці зі східних регіонів Росії гинуть в Україні в середньому в сорок разів більше, ніж російські військовослужбовці з Москви. Казахська та татарська меншини складають 75 відсотків втрат серед російських військових з Астраханської області.
  • Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що російські чиновники незаконно депортували до РФ 2 161 українську дитину-сироту. За її словами, загальна кількість дітей, депортованих до Росії, може становити приблизно 150 тисяч.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута у найближчому майбутньому.

Окрім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що оборона Бахмута ламає плани росіян та змушує їх відмовитись від просування вперед.

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Війна Росії проти УкраїниВагнерівці