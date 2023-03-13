Путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких зможе покласти провину за провали РФ у війні проти України, - ISW

Керівник Кремля Володимир Путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких зможе покласти провину за російські провали у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що диктатор використає великі втрати ПВК "Вагнер", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини, щоб відволікти населення від подібних або, можливо, гірших проблем у російських збройних силах.
"Велика частина російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських сил", - мовиться у звіті.
В ISW також вказують, що міністерство оборони своєю чергою
У Інституті вивчення війни пояснюють, що Пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх сил як до гарматного м'яса, а його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу в лавах "вагнерівців" привабливою для новобранців.
"Поки Пригожин бачив у Бахмуті
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута у найближчому майбутньому.
Окрім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що оборона Бахмута ламає плани росіян та змушує їх відмовитись від просування вперед.
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