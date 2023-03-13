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Путин ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за провалы РФ в войне против Украины, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Руководитель Кремля Владимир Путин ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за российские провалы в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что диктатор использует большие потери ЧВК "Вагнер", отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь население от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах.

"Большая часть российского освещения боев за Бахмут сосредоточена в основном на больших потерях "вагнеровцев", что позволяет Минобороны РФ скрыть или преуменьшить другие потери российских сил", - говорится в отчете.

В ISW также указывают, что министерство обороны в свою очередь

В Институте изучения войны объясняют, что Пригожин заслужил плохую репутацию из-за отношения к своим силам как к пушечному мясу, а его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в рядах "вагнеровцев" привлекательной для новобранцев.

  • Государственные СМИ Ирана 11 марта объявили, что Иран завершил соглашение о покупке истребителей Су-35 у России.
  • Российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута.
  • Российские войска вели наземные удары вблизи Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка.
  • Российский милблогер заявил, что среди сил СПЕЦНАЗа наблюдается высокий уровень дезертирства.
  • Министерство обороны Великобритании 12 марта сообщило, что российские военнослужащие из восточных регионов России погибают в Украине в среднем в сорок раз больше, чем российские военнослужащие из Москвы. Казахское и татарское меньшинства составляют 75 процентов потерь среди российских военных из Астраханской области.
  • Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что российские чиновники незаконно депортировали в РФ 2 161 украинского ребенка-сироту. По ее словам, общее количество детей, депортированных в Россию, может составить примерно 150 тысяч.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута в ближайшем будущем.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.

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