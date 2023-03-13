Путин ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за провалы РФ в войне против Украины, - ISW

Аналитики отмечают, что диктатор использует большие потери ЧВК "Вагнер", отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь население от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах.

"Большая часть российского освещения боев за Бахмут сосредоточена в основном на больших потерях "вагнеровцев", что позволяет Минобороны РФ скрыть или преуменьшить другие потери российских сил", - говорится в отчете.

В ISW также указывают, что министерство обороны в свою очередь

В Институте изучения войны объясняют, что Пригожин заслужил плохую репутацию из-за отношения к своим силам как к пушечному мясу, а его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в рядах "вагнеровцев" привлекательной для новобранцев.