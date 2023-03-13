Путин ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за провалы РФ в войне против Украины, - ISW

Руководитель Кремля Владимир Путин ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за российские провалы в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что диктатор использует большие потери ЧВК "Вагнер", отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь население от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах.
"Большая часть российского освещения боев за Бахмут сосредоточена в основном на больших потерях "вагнеровцев", что позволяет Минобороны РФ скрыть или преуменьшить другие потери российских сил", - говорится в отчете.
В ISW также указывают, что министерство обороны в свою очередь
В Институте изучения войны объясняют, что Пригожин заслужил плохую репутацию из-за отношения к своим силам как к пушечному мясу, а его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в рядах "вагнеровцев" привлекательной для новобранцев.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута в ближайшем будущем.
Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.
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