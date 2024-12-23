Путін озвучив нові причини масштабної війни проти України, - ISW

У звіті послалися на інтерв'ю диктатора російському журналісту Павлу Зарубіну в неділю, 22 грудня, в якому він повторив своє твердження, що Росія мала розпочати повномасштабне вторгнення в Україну навіть раніше лютого 2022 року, але додав, що неможливо точно сказати, коли це мало статися.

За словами Путіна, Україна і Захід "ввели Росію в оману" та не виконали Мінські угоди. Це начебто дало час західним партнерам підготувати Київ до майбутніх "воєнних дій" проти Росії.

Очільник Кремля заявив, що Росія повинна була "підготуватися до цього" й "обрати правильний момент" для початку повномасштабного вторгнення в Україну, а не "чекати моменту, коли вже нічого не можна буде зробити".

В ISW звернули увагу на той факт, що Путін не згадав про роботу України над зміцненням своєї армії як оборонної відповіді на анексію Росією української території в 2014 році та початок війни на сході країни.

"Мінські домовленості II (Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу 11-12 лютого 2015 року. - ред.) були надзвичайно вигідними для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву, що брала участь у переговорах нібито як нейтральний посередник. Угоди встановили "режим припинення вогню", який російські маріонетки ("ДНР" та "ЛНР" - ред.) постійно порушували за підтримки Росії", - нагадали в Інституті вивчення війни.