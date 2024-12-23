Путин озвучил новые причины масштабной войны против Украины, - ISW

В отчете сослались на интервью диктатора российскому журналисту Павлу Зарубину в воскресенье, 22 декабря, в котором он повторил свое утверждение, что Россия должна была начать полномасштабное вторжение в Украину даже ранее февраля 2022 года, но добавил, что невозможно точно сказать, когда это должно было произойти.

По словам Путина, Украина и Запад "ввели Россию в заблуждение" и не выполнили Минские соглашения. Это якобы дало время западным партнерам подготовить Киев к будущим "военным действиям" против России.

Глава Кремля заявил, что Россия должна была "подготовиться к этому" и "выбрать правильный момент" для начала полномасштабного вторжения в Украину, а не "ждать момента, когда уже ничего нельзя будет сделать".

В ISW обратили внимание на тот факт, что Путин не упомянул о работе Украины над укреплением своей армии как оборонительного ответа на аннексию Россией украинской территории в 2014 году и начало войны на востоке страны.

"Минские договоренности II (Комплекс мер по выполнению Минского протокола 11-12 февраля 2015 года. - ред.) были чрезвычайно выгодными для России, не накладывая никаких обязательств на Москву, которая участвовала в переговорах якобы как нейтральный посредник. Соглашения установили "режим прекращения огня", который российские марионетки ("ДНР" и "ЛНР" - ред.) постоянно нарушали при поддержке России", - напомнили в Институте изучения войны.