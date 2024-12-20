Путін розраховує на виснаження ЗСУ та відмову Заходу допомагати Україні, - ISW

Рсійський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія перемагає та переживе рішучість Києва і країн Заходу. Політики західних країн мають продовжувати підтримувати Україну та домогтися програшу РФ у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті припускають, що диктатор навряд чи погодиться на меншу угоду, якщо Збройні сили України не завдадуть Росії інших суттєвих поразок на полі бою та не продемонструють йому, що він не може перемогти силовим шляхом.

В ISW нагадали, що під час "Прямої лінії" 19 грудня Путін заявив про найвищу у світі боєготовність Росії та що російська оборонно-промислова база виробляє усе необхідне для російської армії. Він стверджував, що ситуація на полі бою суттєво змінюється на користь РФ та що її війська просуваються по всій лінії фронту.

Диктатор хвалився, що російські війська просуваються не на "100, 200, 300 метрів", а на квадратні кілометри, та просуваються для досягнення цілей, які він установив для війни.

"Однак, незважаючи на риторику Путіна, темпи просування російських військ у Курській області та Україні останнім часом сповільнилися. За оцінками ISW, у листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день, а в період з 1 по 18 грудня - лише зі швидкістю приблизно 17,1 квадратних кілометрів на день", - йдеться у звіті.

В ISW вважають, що сформульована диктатором теорія перемоги передбачає поступове і повзуче просування російських військ до нескінченності. За логікою Путіна, це не дозволить Україні провести успішні, оперативно значущі контрнаступальні операції проти російських військ і дозволить їм виграти війну волі й виснаження проти ЗСУ.

Аналітики Інституту переконані, що ця теорія перемоги ґрунтується на припущеннях Путіна, що Росія зможе пережити і подолати західну безпекову допомогу Україні, зусилля країни з укомплектування та оснащення своїх Збройних сил, а також відмову Заходу від подальшої підтримки України.

"Західні політики можуть спростувати ці припущення і змусити Путіна вести переговори на прийнятних для США, України та Європи засадах. Таким чином політики доведуть свою волю продовжувати підтримувати Україну, надавши ЗСУ можливість завдати Росії істотної поразки на полі бою", - зазначається у звіті ISW.