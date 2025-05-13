Путін ще не вирішив? У Кремлі все ще приховують склад делегації у Стамбулі

Російська Федерація не буде розкривати склад своєї делегації на перемовинах у Стамбулі до наказу Володимира Путіна.
Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ТАСС".
Журналісти запитали у Пєскова, коли Росія розкриє склад своєї делегації, яка відправиться до Стамбулу на перемовини з Україною.
"Поки що не розкривали. Коли буде вказівка президента (Путіна - ред.) тоді ми це зробимо", - заявив Пєсков.
Він також відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо того, що той готовий до прямих переговорів з Путіним у Стамбулі.
"Послухайте, ми оцінюємо тільки заяву Путіна, який запропонував провести переговори делегацій у четвер у Стамбулі. Наша делегація буде там і чекатиме на українську сторону", - сказав речник диктатора.
Путін запропонував Україні провести переговори в Стамбулі у четвер, 15 травня. Зеленський погодився на цю ідею, однак заявив, що чекає в Стамбулі на перемовинах самого Путіна.
Росія наразі не відреагувала на цю ідею, однак відомо, що у випадку якщо Путін все ж приїде у Стамбул - на перемовинах може бути присутній і президент США Дональд Трамп.
Сам же Трамп деякий час тому заявив, що до Стамбулу відправиться держсекретар США Марко Рубіо. Також низка ЗМІ повідомила, що від Сполучених Штатів у Туреччині будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.
А ось заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Росія під час перемовин з Україною у Стамбулі хоче порушити ті теми, про які говорила раніше. Зокрема, про визнання окупованих територій - російськими.
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