Путін ще не вирішив? У Кремлі все ще приховують склад делегації у Стамбулі

Журналісти запитали у Пєскова, коли Росія розкриє склад своєї делегації, яка відправиться до Стамбулу на перемовини з Україною.

"Поки що не розкривали. Коли буде вказівка президента (Путіна - ред.) тоді ми це зробимо", - заявив Пєсков.

Він також відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо того, що той готовий до прямих переговорів з Путіним у Стамбулі.

"Послухайте, ми оцінюємо тільки заяву Путіна, який запропонував провести переговори делегацій у четвер у Стамбулі. Наша делегація буде там і чекатиме на українську сторону", - сказав речник диктатора.

Перемовини у Стамбулі

Путін запропонував Україні провести переговори в Стамбулі у четвер, 15 травня. Зеленський погодився на цю ідею, однак заявив, що чекає в Стамбулі на перемовинах самого Путіна.

Росія наразі не відреагувала на цю ідею, однак відомо, що у випадку якщо Путін все ж приїде у Стамбул - на перемовинах може бути присутній і президент США Дональд Трамп.

Сам же Трамп деякий час тому заявив, що до Стамбулу відправиться держсекретар США Марко Рубіо. Також низка ЗМІ повідомила, що від Сполучених Штатів у Туреччині будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.