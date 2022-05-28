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Путин сейчас не согласится на мирные переговоры, - Пентагон

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 00:40
Путин сейчас не согласится на мирные переговоры, - Пентагон Фото: спикер Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается вести мирные переговоры с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби во время брифинга.

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - отметил Кирби.

Он также добавил, что Путин не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию конфликта. Более того, он наоборот показал, что готов продолжать военные действия на Донбассе. Россия наращивает войска, стягивает технику, и наносит авиаудары.

Кирби также отметил, что почти за 100 дней войны с Украиной Путин не достиг никакой стратегической цели.

"Он не лишил Украину суверенитета - наоборот, он показал украинцам, насколько на самом деле важна независимость, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - добавил Кирби.

Напомним, в Пентагоне заявили о том, что США не планируют привлекать военных к вывозу зерна из Украины.

Мы также писали о том, что Пентагон опроверг использование Россией лазерного оружия в Украине.

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