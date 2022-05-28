Путін зараз не погодиться на мирні переговори, - Пентагон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Пентагону Джона Кірбі під час брифінгу.

"Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", - зазначив Кірбі.

Він також додав, що Путін не виявив ніякого інтересу до дипломатичного врегулювання конфлікту. Більше того, він навпаки показав, що готовий продовжувати військові дії на Донбасі. Росія нарощує війська, стягує техніку, і завдає авіаударів.

Кірбі також зазначив, що майже за 100 днів війни з Україною Путін не досяг ніякої стратегічної мети.

"Він не позбавив Україну суверенітету - навпаки, він показав українцям, наскільки насправді важлива незалежність, і вони борються за неї кожен день. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, крім Маріуполя", - додав Кірбі.