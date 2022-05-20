Пентагон опроверг использование Россией лазерного оружия в Украине

Министерство обороны Соединенных Штатов не нашло доказательств применения РФ лазерного оружия в войне против Украины. Использование лазеров заявляла Москва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В Пентагоне не смогли подтвердить применение российской армией лазеров на территории Украины. После заявления РФ об использовании лазерного оружия для поражения украинских беспилотников, американцы не обнаружили признаков, подтверждающих эти слова.

"У нас нет никаких доказательств использования лазеров, по крайней мере, как оружия, в Украине. Никакого подтверждения этому нет", – рассказал спикер Пентагона Джон Кирби.

Россия на этой неделе объявила об использовании "мощных лазеров нового поколения" в условиях войны. В частности, российский вице-премьер-министр Борисов заявил о применении в Украине боевого лазера "Задира".