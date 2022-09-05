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Путин считает страной восходящего солнца Россию, а не Японию

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Во время встречи с участниками экологического форума на Камчатке глава Кремля Путин заявил, что страной восходящего солнца якобы целесообразнее называть именно Россию, а не Японию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца. Но к востоку от Японии находится именно Камчатка или Сахалин. Еще к востоку находится Новая Зеландия, но и к востоку от Новой Зеландии находится Чукотка. А там всего 60 км пролив и все, дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца - это Россия", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин снова сделал циничное заявление о Донбассе и похвалил боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые воюют против Украины.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация