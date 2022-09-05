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Путін вважає країною висхідного сонця Росію, а не Японію

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі з учасниками екологічного форуму на Камчатці голова Кремля Путін заявив, що країною висхідного сонця нібито доцільніше називати саме Росію, а не Японію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

"Взагалі наших сусідів японців і Японію називають країною сонця, що сходить. Але на схід від Японії знаходиться саме Камчатка або Сахалін. Ще на схід знаходиться Нова Зеландія, а й на схід від нової Зеландії знаходиться Чукотка. А там лише 60 км протока і все, далі вже американський континент. У цьому сенсі країна сонця, що сходить - це Росія", - заявив Путін.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Путін знову зробив цинічну заяву про Донбас та похвалив бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", які воюють проти України.

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Володимир ПутінРосійська Федерація