В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи "нормандской четверки"

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По словам Пескова, для встречи в нормандском формате "пока нет необходимой почвы"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ) пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Пескова, для встречи в нормандском формате "пока нет необходимой почвы".

"Для обсуждения в рамках "нормандской четверки" пока нет необходимой почвы и предпосылок, отсутствуют намеки на возможную результативность", - сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что во встрече президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель в Париже участие президента РФ Владимира Путина не планировалось.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 11 ноября 2018 года, в Париже состоялась встреча Порошенко, Макрона и Меркель. В ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса. Кроме того, в АПУ сообщали, что в ходе встречи Меркель и Макрон осудили фейковые "выборы", которые состоялись на оккупированном Донбассе 11 ноября.

Отметим, вчера первый вице-спикер украинского парламента, участник переговоров в Минске Ирина Геращенко заявляла, что из-за "выборов" на Донбассе украинская сторона Трехсторонней контактной группы требует немедленного созыва внеочередного заседания. Кроме того, Украина в ТКГ обратилась к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе.