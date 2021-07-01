ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин после санкций ЕС пообещал всестороннюю помощь Лукашенко

Новина українською →
Москва, Четверг 01 июля 2021 12:59
Путин после санкций ЕС пообещал всестороннюю помощь Лукашенко Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин пообещал белорусскому президенту Александру Лукашенко продолжить оказание всесторонней помощи. Особенно после того, как Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси.

Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.

В частности, на форуме он снова вспомнил Вторую мировую войну и отметил необходимость сохранения памяти об общем прошлом. Он также назвал белорусов и россиян "наследниками поколения победителей", на которых лежит ответственность сохранение традиций боевого братства и взаимовыручки.

"Поэтому мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося санкционного и политического давления, упорных попыток извне раскачать ситуации. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом", - отметил Путин.

Отметим, в форуме принимает участие и сам Лукашенко.

Напомним, ранее Европейский союз утвердил секторальные санкции против Беларуси, запретив импорт нефтепродуктов и продукции калийной промышленности.

А Лукашенко допустил, что в стране могут ввести военное положение из-за санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин Евросоюз
NEWS
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно