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Лукашенко допускает военное положение из-за санкций ЕС

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Минск, Четверг 24 июня 2021 15:59
Лукашенко допускает военное положение из-за санкций ЕС Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: РБК-Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко из-за секторальных санкций против Беларуси допускает введение военного положения. По его словам, санкции не должны привести к проблемам на предприятиях.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает Onliner.

"Каково будет ВРП (валовый региональный продукт, - ред.) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", - спросил Лукашенко на одном из предприятий.

Он подчеркнул, что из-за санкций ни на одном предприятии не должно быть проседания. Если понадобится - введут военное положение.

"Пускай Караев (бывший министр внутренних дел, теперь инспектор по Гродненской области, - ред.) надевает генеральскую форму, вам (главе Гродненского областного исполкома Владимиру Каранику, - ред.) тоже звание присвоено генерал-майора - и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - добавил Лукашенко.

Напомним, сегодня Евросоюз ввел секторальные санкции против белорусской экономики. Они включают ограничение доступа на финансовые рынки, а также меры в отношении белорусского экспорта.

Санкции ужесточаются после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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