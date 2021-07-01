Путін після санкцій ЄС пообіцяв всебічну допомогу Лукашенку

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв білоруському президенту Олександру Лукашенку продовжити надання всебічної допомоги. Особливо після того, як Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі.

Про це він заявив на форумі регіонів Росії та Білорусі .

Зокрема, на форумі він знову згадав Другу світову війну і наголосив на необхідності збереження пам'яті про спільне минуле. Він також назвав білорусів і росіян "спадкоємцями покоління переможців", на яких лежить відповідальність збереження традицій бойового братства і взаємовиручки.

"Тому ми продовжимо надавати всебічну допомогу братньому білоруському народу в нинішній не найпростішій внутрішньополітичній обстановці в Білорусі, в умовах безперервного санкційного і політичного тиску, наполегливих спроб ззовні розгойдати ситуації. Підтримуємо і будемо підтримувати білоруських друзів у протистоянні санкційним обмеженням, введеним Євросоюзом", - зазначив Путін.

Відзначимо, в форумі бере участь і сам Лукашенко.