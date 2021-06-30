Путин пообещал дать своему преемнику рекомендацию

Президент России Владимир Путин заявил, что "свято место пусто не бывает" и "незаменимых людей нет", и он готов дать рекомендации тем, кто будет претендовать на пост главы государства. Российский лидер также отметил, что придет время и он сможет назвать достойного преемника .

"Что касается того человека, который мог бы возглавить страну, то, с одной стороны, говорят, что свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", - сказал Путин.

По его словам, это нормальная мировая практика. "Я не знаю ни одного исключения", - добавил он.

Российский лидер также выразил надежду на то, что подойдет время и он сможет назвать имя достойного преемника. "Смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить Россия", - сказал он.