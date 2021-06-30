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Путин пообещал дать своему преемнику рекомендацию

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Москва, Среда 30 июня 2021 15:28
Путин пообещал дать своему преемнику рекомендацию Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил, что "свято место пусто не бывает" и "незаменимых людей нет", и он готов дать рекомендации тем, кто будет претендовать на пост главы государства. Российский лидер также отметил, что придет время и он сможет назвать достойного преемника.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

"Что касается того человека, который мог бы возглавить страну, то, с одной стороны, говорят, что свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", - сказал Путин.

По его словам, это нормальная мировая практика. "Я не знаю ни одного исключения", - добавил он.

Российский лидер также выразил надежду на то, что подойдет время и он сможет назвать имя достойного преемника. "Смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить Россия", - сказал он.

Напомним, ранее в интервью американскому каналу NBC Путин допустил, что его преемником на посту президента РФ может стать человек, который критически относится к нему лично. Российский лидер также заявил, что готов поддержать того, кто предан стране.

Отметим, в Кремле заявляли, что не думают о поиске преемника для Путина.

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