Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии США 4 года назад, - доклад

Во вторник, 18 августа, комитет Сената Соединенных Штатов Америки по разведке опубликовал полный объем двухпартийного расследования вмешательства РФ в американские президентские выборы в 2016 году. Отчет почти на 1000 страницах завершает трехлетнее расследование.

Об этом сообщает CNN.

Доклад касается контрразведывательной угрозы, очерчивая широкий спектр российских усилий по влиянию на кампанию тогда еще кандидата Дональда Трампа в выборы 2016 года.

Согласно докладу, президент России Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в этих усилиях и, скорее всего, знал, что помогает разведке России, говорится в докладе.

Кроме этого, глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями РФ, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до и во время и после выборов 2016 года.

Вице-глава комитета, демократ Марк Уорнер заявил, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.

Напомним, ранее американская контрразведка оценила влияние России на выборы в США.

Также РБК-Украина писало, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.