Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии США 4 года назад, - доклад

Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в этих усилиях
Во вторник, 18 августа, комитет Сената Соединенных Штатов Америки по разведке опубликовал полный объем двухпартийного расследования вмешательства РФ в американские президентские выборы в 2016 году. Отчет почти на 1000 страницах завершает трехлетнее расследование.
Доклад касается контрразведывательной угрозы, очерчивая широкий спектр российских усилий по влиянию на кампанию тогда еще кандидата Дональда Трампа в выборы 2016 года.
Согласно докладу, президент России Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.
Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в этих усилиях и, скорее всего, знал, что помогает разведке России, говорится в докладе.
Кроме этого, глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями РФ, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до и во время и после выборов 2016 года.
Вице-глава комитета, демократ Марк Уорнер заявил, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.
Напомним, ранее американская контрразведка оценила влияние России на выборы в США.
Также РБК-Украина писало, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.