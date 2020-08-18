Путін санкціонував злом комп'ютерів Демпартії США 4 роки тому, - доповідь

У вівторок, 18 серпня, комітет Сенату Сполучених Штатів Америки щодо розвідки опублікував повний обсяг двопартійного розслідування втручання РФ у американські президентські вибори у 2016 році. Звіт майже на 1000 сторінках завершує трирічне розслідування.

Про це повідомляє CNN.

Доповідь стосується контррозвідувальної загрози, окреслюючи широкий спектр російських зусиль по впливу на кампанію тоді ще кандидата Дональда Трампа у вибори 2016 року.

Згідно з доповіддю, президент Росії Володимир Путін у 2016 році санкціонував російські хакерські атаки на комп'ютерні мережі та рахунки, пов'язані з Демократичною партією США.

Сайт WikiLeaks грав одну з ключових ролей у цих зусиллях і, швидше за все, знав, що допомагає розвідки Росії, говориться в доповіді.

Крім цього, глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з представниками РФ, у тому числі з мільярдером Олегом Дерипаскою до і під час і після виборів 2016 року.

Віце-голова комітету, демократ Марк Уорнер заявив, що доповідь вказав на "неймовірні" контакти між командою Трампа та російськими агентами.

Нагадаємо, раніше американська контррозвідка оцінила вплив Росії на вибори в США.

Також РБК-Україна писало, що екс-спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.