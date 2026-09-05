Путін сам переніс війну в Росію, - Єврокомісар

Військово-політичний тиск РФ на Україну

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін цинічно виправдав нові удари по Україні.

За його словами, масовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури нібито є "дзеркальною відповіддю" на атаки українських безпілотників по російських НПЗ.

При цьому глава Кремля згадав про "скриньку Пандори", яку сам же і відкрив.

Крім того, Росія посилила повітряний терор після таємного візиту очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

У той час як американська сторона закликала до мирних переговорів, Кремль сприйняв заклики Вашингтона як вияв слабкості Заходу та вирішив збільшити тиск на Київ.